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Все о теннисе

На турнире в Германии сорвалось долгожданное дерби двух сестер

На турнире в Германии сорвалось долгожданное дерби двух сестер , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 17:42 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Штутгарте (Германия) проходит грунтовый турнир категории WTA-500. Во втором круге одиночного разряда между собой встретились сестры Андреевы из России – седьмая ракетка мира Мирра и Эрика, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Старшая из сестер Эрика отказалась от борьбы при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале первого сета Андреева-старшая вызывала врача из-за проблемы с правом коленом.

Матч продолжался 41 минуту. За это время Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Счет личных встреч – 1:0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причем там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем раунде квалификации.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

Ранее в матче первого круга одиночного разряда британская теннисистка Хэрриет Дарт, занимающая 110-е место в мировом рейтинге, обратилась к судье с необычной просьбой.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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