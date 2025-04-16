На турнире в Германии сорвалось долгожданное дерби двух сестер
Старшая из сестер Эрика отказалась от борьбы при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале первого сета Андреева-старшая вызывала врача из-за проблемы с правом коленом.
Матч продолжался 41 минуту. За это время Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Счет личных встреч – 1:0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причем там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем раунде квалификации.
Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
Mirra takes the first ✨#PorscheTennis pic.twitter.com/j1453DFQXC— wta (@WTA) April 16, 2025
Ранее в матче первого круга одиночного разряда британская теннисистка Хэрриет Дарт, занимающая 110-е место в мировом рейтинге, обратилась к судье с необычной просьбой.