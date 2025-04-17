Испанская теннисистка объявила о решении взять паузу в карьере из-за потери мотивации

85-я ракетка мира испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо заявила, что временно прекращает выступления из-за потери мотивации, сообщает Zakon.kz.

Соррибес-Тормо 28 лет, последний матч спортсменка провела 11 апреля в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Испании. На счету Сары два титула WTA в одиночном разряде и шесть в парном. Наивысшая позиция в мировом рейтинге – 32-е место в 2022 году.

"Я хотела вам сказать, что решила уделить немного времени себе, своему разуму и телу. Я страдала много месяцев на теннисном корте. Веселая и счастливая Сара, которую вы видите за пределами корта, далека от реальности, которая внутри. Я потеряла азарт к тренировкам, прогрессу и даже посещению турниров. Страдаю больше, чем ощущаю спокойствие. И это исходит от человека, который всегда любил работать, совершенствоваться и соревноваться. Вот почему, кроме необходимости в помощи, я чувствую, что мне нужно остановиться и отдохнуть. Не знаю, будет ли это на постоянной основе или станет временным явлением. Я хочу быть последовательной", – написала теннисистка в социальных сетях.

Ранее казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с победы стартовала на турнире в Испании.