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Все о теннисе

Викинг против приемника Надаля: чем завершилась финальная битва в Барселоне

Карлос Алькарас сыграл с Хольгером Руне в финале турнира в Барселоне, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:02 Фото: АТР
В финале грунтового турнира АТР-500 в Барселоне сыграли вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) и датский теннисист Хольгер Руне, занимающий 13-е место в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В поединке за титул победу одержал Руне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Руне ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Отметим, что Карлос Алькарас во втором сете вызывал врача из-за проблем с бедром.

Для Хольгера Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований в Барселоне датчанин вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее стало известно, что на "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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