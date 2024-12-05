"Битва викингов": Хольгер Руне победил Каспера Рууда на выставочном турнире

Завершился двухматчевый выставочный турнир между Хольгером Руне (Дания, 13 АТР) и Каспером Руудом (Норвегия, 6 АТР), сообщает Zakon.kz.

Двухматчевая встреча прошла под названием "Северная битва". Победителем стал Хольгер Руне.

Первую игру в Норвегии выиграл Рууд со счетом 4:6, 6:4, 10:7. Второй матч в Дании остался за Руне – 6:4, 6:2. Победитель "Северной битвы" определился на супер-тай-брейке. Его выиграл Хольгер Руне со счетом 10:6.

Хольгер Руне неоднозначно провел сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP – 2024, который прошел в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Каспер Рууд в этом сезоне дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, также норвежец стал победителем турниров в Женеве и Барселоне.

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