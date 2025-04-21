Определился соперник Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Прошла жеребьевка турнира серии ATP-1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 23 апреля по 4 мая. В основной сетке сыграет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.
Все сеяные игроки пропускают первый круг. В стартовой игре Бублик встретится с 20-летним американским теннисистом Алексом Михельсеном (США), который занимает 38-е место в мировом рейтинге.
Полную сетку "Мастерса" в Мадриде можно посмотреть здесь.
Действующим чемпионом "тысячника" в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел матч первого раунда квалификации "Мастерса" в Мадриде.
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