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Все о теннисе

Определился соперник Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде

Определился соперник Бублика по первому кругу &quot;Мастерса&quot; в Мадриде , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 18:27 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Прошла жеребьевка турнира серии ATP-1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 23 апреля по 4 мая. В основной сетке сыграет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Все сеяные игроки пропускают первый круг. В стартовой игре Бублик встретится с 20-летним американским теннисистом Алексом Михельсеном (США), который занимает 38-е место в мировом рейтинге. 

Полную сетку "Мастерса" в Мадриде можно посмотреть здесь

Действующим чемпионом "тысячника" в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел матч первого раунда квалификации "Мастерса" в Мадриде.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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