Определился соперник Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде

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Прошла жеребьевка турнира серии ATP-1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 23 апреля по 4 мая. В основной сетке сыграет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Все сеяные игроки пропускают первый круг. В стартовой игре Бублик встретится с 20-летним американским теннисистом Алексом Михельсеном (США), который занимает 38-е место в мировом рейтинге.

Полную сетку "Мастерса" в Мадриде можно посмотреть здесь.

Действующим чемпионом "тысячника" в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел матч первого раунда квалификации "Мастерса" в Мадриде.