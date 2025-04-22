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Все о теннисе

"Икона спорта": Рафаэль Надаль стал лауреатом престижной премии

Рафаэль Надаль стал лауреатом премии Laureus-2025, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 11:58 Фото: ESPN Tenis
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта", сообщает Zakon.kz.

Ранее эта награда была присуждена лишь однажды – в 2022 году ее получил девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси.

Отметим, что Надаль дважды оказывался спортсменом года по версии Laureus – в 2011 и 2021 годах. Рекордсменами по данной награде являются главные соперники в карьере испанца – Новак Джокович и Роджер Федерер (у обоих по пять).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса-2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

Ранее стало известно, что на "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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