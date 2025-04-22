"Икона спорта": Рафаэль Надаль стал лауреатом престижной премии

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта", сообщает Zakon.kz.

Ранее эта награда была присуждена лишь однажды – в 2022 году ее получил девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси.

Отметим, что Надаль дважды оказывался спортсменом года по версии Laureus – в 2011 и 2021 годах. Рекордсменами по данной награде являются главные соперники в карьере испанца – Новак Джокович и Роджер Федерер (у обоих по пять).

🏆 Rafael Nadal receives the Laureus Sporting Icon Award#Laureus25 pic.twitter.com/RzMy5csLuE — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

👏El Palacio de Cibeles cae rendido ante Rafa Nadal



👑El balear recoge el premio al mejor icono deportivo. #Laureus25



📺En DIRECTO en Teledeporte: https://t.co/m3maPn2D11…… pic.twitter.com/tKSPJjmW1F — Teledeporte (@teledeporte) April 21, 2025

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса-2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).



Ранее стало известно, что на "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля.