"Это сложная травма": экс-вторая ракетка мира снялась с "тысячника" в Мадриде

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы спины. Во втором круге соревнований она должна была встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, сообщает Zakon.kz.

В основной сетке соревнований Бадосу заменит лаки-лузер Кристина Букша.

"Хотела сообщить вам, что, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Мадриде. Старалась сделать все возможное до последнего момента, потому что вы знаете, как я рада играть дома, но это сложная травма. Надеюсь, что скоро буду готова на 100%", – написала Бадоса в социальных сетях. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши. Паула Бадоса – чемпионка четырех турниров WTA в одиночном разряде. В апреле 2022 года она доходила до второй строчки мирового рейтинга. Ранее 12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни.

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