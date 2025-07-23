Матч турнира в Финляндии печально закончился для казахстанского теннисиста

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов неудачно стартовал на турнире категории "Челленджер" в Тампере (Финляндия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге казахстанец уступил французу Томасу Форелю. Скатов отказался продолжать матч во втором сете при счете 6:7, 0:4 в пользу представителя Франции.

Матч продолжался 1 час 45 минут.

Ранее теннисисты встречались на корте в качестве соперников лишь однажды на турнире в Труа. Тогда победу в матче также одержал француз со счетом 6:2, 4:6, 6:0.

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