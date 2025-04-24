Видеообзор победного матча Бублика над американцем в первом круге "Мастерса" в Испании. Все результаты дня

В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 24 апреля.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в упорной борьбе одолел 20-летнего американца Алекса Михельсена со счетом 7:6, 7:6.

Матч продлился 1 час 47 минут. За это время казахстанский теннисист сделал 11 эйсов и три двойные ошибки. Бублик реализовал один брейк-поинт из восьми. Михельсен провёл матч без двойных ошибок и сделал одну подачу навылет, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти.

Во втором круге турнира в Мадриде Бублик сыграет против 26-й ракетки мира австралийца Алексея Попырина. Попырин посеян на турнире под 25-м номером.

АТР-1000, Mutua Madrid Open. Результаты матчей за 23 апреля:



Роберто Баутиста–Агут (Испания) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:4, 2:6, 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо–Буста (Испания, WC) – 6:7(7), 7:6(3), 6:3

Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC) – 6:3, 6:2

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) – 6:3, 6:4

Федерико Чина (Италия, WC) – Коулмен Вонг (Гонконг, WC) – 7:6 (5), 6:1

Мариано Навоне (Аргентина) – Джованни Мпетши–Перрикар (Франция) – 6:4, 6:4

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александр Ковачевич (США) – 3:6, 7:5, 6:2

Ласло Джере (Сербия) – Фабио Фоньини (Италия, Q) – 6:2, 6:3

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) – 6:4, 6:4

Себастьян Офнер (Австрия) – Юго Гастон (Франция, Q) – 6:4, 6:3

Итан Куинн (США, Q) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 6:3, 6:4

Гарольд Майо (Франция, Q) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 4:2, отказ

Флавио Коболли (Италия) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 7:6(4), 7:5

Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия) – 1:6, 6:2, 6:2



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