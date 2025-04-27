Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде

Представительница Казахстана и 11-я ракетка мира Елена Рыбакина 28 апреля завершила выступление на турнире WTA-1000 в Мадриде, уступив украинке Элине Свитолиной (17-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6, сообщает Zakon.kz.

Матч третьего круга состоялся 27 апреля и продолжался 1 час 26 минут. За это время Свитолина отметилась двумя эйсами и реализовала два из четырех брейк-пойнтов. Рыбакина сделала пять подач навылет, но допустила две двойные ошибки. Она также заработала два брейк-пойнта, однако реализовать их не смогла.

Special tennis from Svitolina ✨@ElinaSvitolina defeats Rybakina in straight sets 6-3, 6-4 to advance to the round of 16 in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/M5sqKqZP5M — wta (@WTA) April 27, 2025

В следующем матче четвертого круга Свитолина встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая ранее обыграла Жасмин Паолини из Италии со счетом 6:2, 6:1.

Ранее во втором круге турнира Рыбакина победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:2.