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Все о теннисе

Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде

Рыбакина, теннис, Мадрид , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 01:00 Фото: j48tennis
Представительница Казахстана и 11-я ракетка мира Елена Рыбакина 28 апреля завершила выступление на турнире WTA-1000 в Мадриде, уступив украинке Элине Свитолиной (17-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6, сообщает Zakon.kz.

Матч третьего круга состоялся 27 апреля и продолжался 1 час 26 минут. За это время Свитолина отметилась двумя эйсами и реализовала два из четырех брейк-пойнтов. Рыбакина сделала пять подач навылет, но допустила две двойные ошибки. Она также заработала два брейк-пойнта, однако реализовать их не смогла.

В следующем матче четвертого круга Свитолина встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая ранее обыграла Жасмин Паолини из Италии со счетом 6:2, 6:1.

Ранее во втором круге турнира Рыбакина победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:2.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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