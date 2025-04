Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде

Матч третьего круга состоялся 27 апреля и продолжался 1 час 26 минут. За это время Свитолина отметилась двумя эйсами и реализовала два из четырех брейк-пойнтов. Рыбакина сделала пять подач навылет, но допустила две двойные ошибки. Она также заработала два брейк-пойнта, однако реализовать их не смогла.

