"Зверев, Ямаль, Овечкин и Йокич": Бублик назвал спортсменов, с которыми сходил бы на ужин

Фото: Андрей Ударцев

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик рассказал, с кем бы из спортсменов сходил на ужин, сообщает Zakon.kz.

"Если выбирать из всех, я бы выбрал Сашу Зверева. Давайте возьмем еще кого-нибудь из футбола, например, Ямаля. Из хоккея я бы взял Овечкина. И взял бы кого-нибудь из баскетбола – Йокича или Дончича, скорее Йокича. Так что Зверев, Ямаль, Овечкин и Йокич", – сказал Бублик в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open. В матче третьего круга Бублик обыграл действующего чемпиона турнира, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва – 6:4, 0:6, 6:4. В четвертом круге турнира первая ракетка Казахстана сыграет против Якуба Меншика (Чехия), который выбил из состязаний американца Бена Шелтона (6:1, 6:4).

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