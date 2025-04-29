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Мир

Энергетический апокалипсис привел к человеческим жертвам в Испании

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 00:06 Фото: akorda.kz
В Испании в результате масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 28 апреля, погибли не менее пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 апреля пишет El País.

По данным издания, в провинции Оренсе (Галисия) были обнаружены тела трех членов семьи – мужчины, женщины и их сына. Предварительно установлено, что причиной их смерти стало отравление угарным газом от неисправного генератора, использованного для обеспечения электроснабжения.

Кроме того, в городе Альсира (провинция Валенсия) скончалась 46-летняя женщина из-за отключения аппарата для подачи кислорода. В мадридском районе Карабанчель погибла женщина в результате пожара, предположительно вызванного зажженной свечой.

Вместе с тем, как пишет Еl mundo, судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама 29 апреля решил начать предварительное расследование инцидента, в рамках которого будет рассмотрена и версия с кибератакой на критическую инфраструктуру королевства. В связи с этим Калама потребовал от национального киберагентства и оператора электросетей предоставить отчеты о произошедшем, а также обратился с аналогичным запросом к национальной полиции.

Перебои с электричеством затронули не только Испанию, но также Португалию, юг Франции, Андорру и частично Бельгию. Нарушения в электроснабжении привели к сбоям в железнодорожном сообщении, отмене сотен авиарейсов, временной остановке работы больниц и магазинов.

К утру 29 апреля, по данным оператора Red Eléctrica, 99% электроснабжения в Испании было восстановлено. В Португалии восстановительные работы начались вечером 28 апреля. Причины масштабного отключения электроэнергии устанавливаются.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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