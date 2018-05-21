В США отец убил дочь-полицейскую
Два человека погибли после того, как легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина.
Фото : WISH-TV21 мая 2018, 06:42
По данным местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье днем в городе Бессемер. Одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, за рулем автомобиля, въехавшего в ресторан, находился ее отец, сообщает НТВ.
Мужчина был задержан стражами правопорядка. По данным полиции, он намеренно направил транспортное средство в здание ресторана. Мотивы злоумышленника на данный момент не сообщаются.
Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу, их точное количество неизвестно.
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