В США отец убил дочь-полицейскую

Два человека погибли после того, как легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье днем в городе Бессемер. Одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, за рулем автомобиля, въехавшего в ресторан, находился ее отец, сообщает НТВ.

Мужчина был задержан стражами правопорядка. По данным полиции, он намеренно направил транспортное средство в здание ресторана. Мотивы злоумышленника на данный момент не сообщаются.

Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу, их точное количество неизвестно.

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