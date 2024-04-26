В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень

Не успели казахстанцы нарадоваться весне, как в страну вновь возвращается непогода. Согласно прогнозу на 27 апреля 2024 года, в некоторых регионах ожидаются заморозки, снег и ливень, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть территории республики будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь на юге, юго-востоке страны пройдут дожди, в горах юга – сильный дождь, в горных районах юго-востока ночью пройдут осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге – гроза, шквалистый ветер, на юге, юго-западе – пыльная буря, на юго-востоке – туман. Ночью на востоке Улытауской области ожидаются заморозки -1°С", – говорится в прогнозе на субботу.

Также синоптики рассказали, что на большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской области сохраняется , на севере Туркестанской, на юге Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

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