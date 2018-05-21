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В Актюбинской области механика обвинили в угоне отремонтированной машины

Аким отдал сельчанину свою машину на ремонт.

Фото : drive2.ru21 мая 2018, 08:56

Участковый застал за рулем акимовского «УАЗика» сельчанина, лишенного водительских прав, сообщает zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

14 мая участковый полицейский приехал в посёлок Карабулак Алгинского района и с удивлением увидел рассекающего на акимовском «УАЗике» местного жителя Тимура. При этом участковый хорошо знает, что водительских прав 57-летний Тимур лишён. Полицейский остановил машину, отправил транспорт и водителя в отдел полиции. Пока решался вопрос возбуждения уголовного дела по угону акимовского авто, в полиции появился сам аким.

- Я объяснил, что угона не было, - утверждает аким Карабулакского сельского округа Ербол Куспанов. – Я отдал сельчанину свою машину на ремонт, он сделал ходовку и поехал по посёлку проверить машину. И неожиданно встретил участкового… Машину я уже забрал, к сельчанину претензий нет


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