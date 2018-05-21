В Актюбинской области механика обвинили в угоне отремонтированной машины
Аким отдал сельчанину свою машину на ремонт.
Фото : drive2.ru21 мая 2018, 08:56
Участковый застал за рулем акимовского «УАЗика» сельчанина, лишенного водительских прав, сообщает zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.
14 мая участковый полицейский приехал в посёлок Карабулак Алгинского района и с удивлением увидел рассекающего на акимовском «УАЗике» местного жителя Тимура. При этом участковый хорошо знает, что водительских прав 57-летний Тимур лишён. Полицейский остановил машину, отправил транспорт и водителя в отдел полиции. Пока решался вопрос возбуждения уголовного дела по угону акимовского авто, в полиции появился сам аким.
- Я объяснил, что угона не было, - утверждает аким Карабулакского сельского округа Ербол Куспанов. – Я отдал сельчанину свою машину на ремонт, он сделал ходовку и поехал по посёлку проверить машину. И неожиданно встретил участкового… Машину я уже забрал, к сельчанину претензий нет
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919191-9000be29bb3f85e47f4cf542b1aae9bc
Сейчас читают
Читайте также