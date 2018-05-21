В Актюбинской области механика обвинили в угоне отремонтированной машины

Аким отдал сельчанину свою машину на ремонт.

Участковый застал за рулем акимовского «УАЗика» сельчанина, лишенного водительских прав, сообщает zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

14 мая участковый полицейский приехал в посёлок Карабулак Алгинского района и с удивлением увидел рассекающего на акимовском «УАЗике» местного жителя Тимура. При этом участковый хорошо знает, что водительских прав 57-летний Тимур лишён. Полицейский остановил машину, отправил транспорт и водителя в отдел полиции. Пока решался вопрос возбуждения уголовного дела по угону акимовского авто, в полиции появился сам аким.

- Я объяснил, что угона не было, - утверждает аким Карабулакского сельского округа Ербол Куспанов. – Я отдал сельчанину свою машину на ремонт, он сделал ходовку и поехал по посёлку проверить машину. И неожиданно встретил участкового… Машину я уже забрал, к сельчанину претензий нет

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