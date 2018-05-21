9 дорог закрыты на ремонт в Алматы
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Фото : Отырар TV21 мая 2018, 11:53
О закрытых дорогах в городе сообщается на сайте kolesa.kz.
Как отмечается, на сегодня, 21 мая, перекрыты улицы:
Кармысова от Курмангазы до Бекхожина;
Аскарова от Саина до Арычной;
Жарокова от Жандосова до Тимирязева;
Макатаева от Абылай хана до Назарбаева;
северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;
Шагабутдинова от Курмангазы до Абая;
северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова;
улица Байтурсынова от Толе би до Гоголя;
пр. Абая от ул. Саина до ул. Момышулы с 21:00 до 06:00 в период с 19 по 23 мая.
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