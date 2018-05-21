9 дорог закрыты на ремонт в Алматы

Корректируйте свой маршрут.

О закрытых дорогах в городе сообщается на сайте kolesa.kz.

Как отмечается, на сегодня, 21 мая, перекрыты улицы:

Кармысова от Курмангазы до Бекхожина;

Аскарова от Саина до Арычной;

Жарокова от Жандосова до Тимирязева;

Макатаева от Абылай хана до Назарбаева;

северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;

Шагабутдинова от Курмангазы до Абая;

северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова;

улица Байтурсынова от Толе би до Гоголя;

пр. Абая от ул. Саина до ул. Момышулы с 21:00 до 06:00 в период с 19 по 23 мая.

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