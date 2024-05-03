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Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану

Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 20:15 Фото: unsplash
Прогнозом погоды на предстоящую субботу, 4 мая 2024 года, с корреспондентом Zakon.kz поделились казахстанские синоптики.

Согласно прогнозу, лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода – пройдут дожди с грозами, в ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике усилится порывистый ветер, на юге – шквал, на северо-западе, севере, востоке – туман. Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки -3°C, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки -2°C, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C".РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что на большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на юге Актюбинской, Абайской, на востоке, в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 4, 5 и 6 мая 2024 года. Синоптики заявили, что жители северных и западных регионов Казахстана, не успев насладиться весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу. Подробнее по ссылке.

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