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Пресс-секретарь премьер-министра РК покинул свой пост

Он приступает к работе советника в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Фото : Facebook/ Айдос Кыдырма.21 мая 2018, 15:03

Пресс-секретарь премьер-министра РК Айдос Кыдырма уходит с поста руководителя пресс-службы премьер-министра РК. Об этом он сообщил в Facebook, передает Zakon.kz.

"Я закончил работу пресс-секретаря и руководителя пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан. Спасибо Бахытжану Абдировичу за доверие, за поддержку коллегам в СМИ и за командный дух всем с кем работал. Я также хотел бы поблагодарить всех друзей, которые выразили благодарность за мою работу", - написал он.

По его словам, свой дальнейший путь он продолжит в дипломатической работе в качестве советника в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике.


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