Названы самые матерящиеся города России

Пермь, Воронеж и Иваново возглавили рейтинг самых "нецензурных" российских городов по результатам опроса.

Пермь стала лидером рейтинга самых матерящихся крупных городов в РФ. Такие данные были получены в ходе социологического опроса, который провело маркетинговое агентство Zoom Market, сообщает Ren.tv.

В тройке лидеров также оказались Воронеж и Иваново.

В топ-10 вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк.

Москва и Петербург расположились на 18-м и 23-м местах.

Отметим, что замыкает рейтинг, состоящий из 30 городов, Казань.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек, возраст которых составил от 18 до 54 лет.

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