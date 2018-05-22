Названы самые матерящиеся города России
Пермь, Воронеж и Иваново возглавили рейтинг самых "нецензурных" российских городов по результатам опроса.
Фото : 24СМИ22 мая 2018, 09:06
Пермь стала лидером рейтинга самых матерящихся крупных городов в РФ. Такие данные были получены в ходе социологического опроса, который провело маркетинговое агентство Zoom Market, сообщает Ren.tv.
В тройке лидеров также оказались Воронеж и Иваново.
В топ-10 вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк.
Москва и Петербург расположились на 18-м и 23-м местах.
Отметим, что замыкает рейтинг, состоящий из 30 городов, Казань.
В опросе приняли участие 3 тысячи человек, возраст которых составил от 18 до 54 лет.
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