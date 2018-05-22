Кто приплыл: в Атырау поймали диковинную рыбу

Фото было отправлено в зоологическую комиссию.

В Атырау рыбаки недавно выловили в реке Жайык диковинную для здешних мест рыбу. Оказалось, что это речной угорь – ученые это подтвердили, передает ATPress.kz.

Об этом было заявлено на заседании координационного штаба рыбоохранной акции «Бекiре-2018», которое сегодня прошло в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Проводил заседание штаба руководитель инспекции Данияр Баймагамбетов.

Одним из докладчиков на заседании была старший научный сотрудник Атырауского филиала Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КазНИИРХ) Елена Бокова. Рассказывая, в целом, о проводимой научной работе на реке Жайык (Урал) и Кигач, она отметила, что 8 мая на тоне «Еркинкала» в неводные орудия лова рыбаков попался речной угорь. Это редкий вид рыбы для здешних мест, его появление в реке Жайык было зафиксировано всего два раза – в 1973 и в 2008 году. И вот через десять лет угорь каким-то необъяснимым образом оказался в Атырау. Длина экземпляра, который попался в сети рыбаков 8 мая – 94 см.

Научный сотрудник Атырауского филиала КазНИИРХ Елена Бокова: «Для определения его достоверного вида я отправила в Алматы, в зоологическую комиссию, фото выловленной рыбы профессору, который занимается именно «краснокнижными» видами рыб. И да, действительно, я получила подтверждение, что это речной угорь, который попал из Оренбурга. Там когда-то, в водохранилищах, акклиматизировали личинки угря. Возможно, этот угорь попал к нам оттуда – приплыл по течению».

Более того, по словам Елены Боковой, у нас в реке появляется сельдь. На «Нижнетатарской» тоне, в районе дачного поселка «Бугорки», проводится вылов рыбы в научных целях. И там атырауские ученые наблюдают ход сельди. И если раньше шла килька большими объемами, то теперь селедка-«черноспинка». Теперь науке предстоит выяснить: почему в Жайык заплывают эти рыбы?

Вообще-то, как отметила Е. Бокова, это волжская селедка – там ее район обитания и нереста. Почему в этом году она выбрала дорогу в Жайык – предстоит выяснить ученым. При этом сельдь идет икряная. У нас, по словам специалистов рыбной отрасли, никогда в реке не наблюдался нерест сельди. Это морской вид рыбы, она нагуливается в море и заходит на нерест в Волгу.

- К нам в реку она, может быть, заходила когда-то. А сейчас мы наблюдаем в уловах рыбаков селедку. Причем, в больших количествах, - подчеркнула Елена Бокова.

Между тем, как сообщил на заседании координационного штаба официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов, 9 мая закончился весенний этап путины в открытой части Каспийского моря. И освоение лимита на данном участке составило 37%, общее выполнение лимита по реке Жайык и морю в пределах Атырауской области - 41%.

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