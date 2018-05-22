В 2018 году в 202 села Западно-Казахстанской области придет чистая вода

В прошлом году на строительство и реконструкцию 39-ти объектов водоснабжения в 60-ти сельских населенных пунктах было выделено 9 миллиардов тенге, введены в эксплуатацию 29 объектов водоснабжения.

Согласно поручению Главы государства в области планируется поэтапное решение вопросов водообеспеченности населения. Так, в 2019-2020 годы планируется строительство и реконструкция еще 32 объектов водоснабжения в 37-ми сельских населенных пунктах во всех районах области. Уровень водообеспеченности к 2020 году достигнет 50,3%, или 222 из 441 села будут обеспечены централизованной питьевой водой передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

В прошлом году на строительство и реконструкцию 39-ти объектов водоснабжения в 60-ти сельских населенных пунктах было выделено 9 миллиардов тенге, введены в эксплуатацию 29 объектов водоснабжения. В текущем году на строительство и реконструкцию 31-го объекта водоснабжения в 50-ти сельских населенных пунктах выделено 4 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета 3,3 миллиарда тенге, из местного бюджета – 0,7 миллиарда тенге. Таким образом, к концу года водообеспеченность сёл составит 45,8%. В целом, на начало 2018 года показатель обеспеченности централизованной водой составил 40,4% или 178 из 441 села с населением 245 тысяч человек.

Аким области Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки побывал в двух районах: Таскалинском и Зеленовском, где ознакомился с проводимой работой по реконструкции системы водоснабжения, а также с ходом проводимого капитального ремонта дороги Большой Чаган–Переметный–Вечный, протяженностью 32 километра. Согласно плану, в рамках государственной программы «Акбулак» в этом году четыре населенных пункта Таскалинского района будут обеспечены питьевой водой.

- Выполняя поручения Президента страны Нурсултана Назарбаева, озвученные в Послании этого года, по обеспечению сельских населенных пунктов централизованной питьевой водой, у нас в регионе продолжается строительство и реконструкция систем водоснабжения. В текущем году мы планируем провести водопровод к 50-ти селам области, в числе которых имеются и четыре села Таскалинского района,- отметил А.Кульгинов. – Благодаря реализации проекта по водообеспечению населения чистой питьевой водой будет построен водопровод, общей протяженностью свыше 13 километров. Около полторы тысячи сельчан смогут уже в этом году пользоваться чистой питьевой водой.

Также аким области проверил, как идут ремонтные работы дорожного полотна в Зеленовском районе. На сегодняшний день отремонтировано 7 километров дороги. До конца текущего года строители планируют закончить еще 20 км дороги. По словам главного инженера подрядной компании Жандаулета Хамзаулы, для проведения ремонтных дорог привлечено 27 единиц техники и около 40 рабочих.

Необходимые материалы полностью завезены. Успешное завершение строительства данного участка дороги позволит сократить путь в г.Атырау и г.Саратов Российской Федерации, тем самым разгрузив поток транспорта на трассу областного значения. Аким области дал поручение руководству района держать ход выполняемых работ на постоянном контроле.

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