В США скончался автор знаменитого знака LOVE
Сейчас такой знак установлен в различных городах.
Фото : © Wikipedia/Charles Rotmil22 мая 2018, 13:22
В США на 90-м году жизни скончался художник и представитель движения поп-арт Роберт Индиана, сообщает Life.ru.
Он умер в своём доме в штате Мэн от дыхательной недостаточности.
Индиана родился 13 сентября 1928 года в Нью-Касле. После переезда в Нью-Йорк в 1954 году присоединился к поп-арт-движению. Он обратился к образам коммерческой графики, смешивая её с экзистенциализмом, что привело к тому, что сам художник называл "скульптурные стихи".
Наиболее известен благодаря знаку LOVE, который он придумал в 1960-х годах. Сейчас такой знак установлен в различных городах, в том числе в Нью-Йорке.
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