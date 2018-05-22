В США скончался автор знаменитого знака LOVE

Сейчас такой знак установлен в различных городах.

В США на 90-м году жизни скончался художник и представитель движения поп-арт Роберт Индиана, сообщает Life.ru.

Он умер в своём доме в штате Мэн от дыхательной недостаточности.

Индиана родился 13 сентября 1928 года в Нью-Касле. После переезда в Нью-Йорк в 1954 году присоединился к поп-арт-движению. Он обратился к образам коммерческой графики, смешивая её с экзистенциализмом, что привело к тому, что сам художник называл "скульптурные стихи".

Наиболее известен благодаря знаку LOVE, который он придумал в 1960-х годах. Сейчас такой знак установлен в различных городах, в том числе в Нью-Йорке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!