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В США скончался автор знаменитого знака LOVE

Сейчас такой знак установлен в различных городах.

Фото : © Wikipedia/Charles Rotmil22 мая 2018, 13:22

В США на 90-м году жизни скончался художник и представитель движения поп-арт Роберт Индиана, сообщает Life.ru.

Он умер в своём доме в штате Мэн от дыхательной недостаточности.

Индиана родился 13 сентября 1928 года в Нью-Касле. После переезда в Нью-Йорк в 1954 году присоединился к поп-арт-движению. Он обратился к образам коммерческой графики, смешивая её с экзистенциализмом, что привело к тому, что сам художник называл "скульптурные стихи".

Наиболее известен благодаря знаку LOVE, который он придумал в 1960-х годах. Сейчас такой знак установлен в различных городах, в том числе в Нью-Йорке.


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