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Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева

Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 21:22 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Народный артист Казахстана и экс-депутат Мажилиса Мурат Ахмадиев 25 апреля получил награду от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram его дочь – популярная казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева.

"Сегодня мой папа получил новую награду от президента Республики Казахстан – Токаева Касым-Жомарта Кемелевича! Орден "Ел бірлігі" за вклад моего отца в единство народа Казахстана. Давайте накидаем папуле поздравлений, он будет очень счастлив", – написала Дильназ Ахмадиева.

Мурат Ахмадиев – известный актер театра и кино, основатель и руководитель группы "Яшлык". Также в разные годы он был депутатом городского Совета народных депутатов Алматы и Мажилиса Парламента РК V созыва. Много лет Мурат Ахмадиев бессменно руководил единственным в СНГ профессиональным уйгурским театром.

Ранее сообщалось, что глава государства наградил ряд казахстанцев орденами и медалями.

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