Об инициативах по оздоровлению банковской системы рассказал глава Нацбанка

Благодаря государственной поддержке были сохранены депозиты населения, средства государственных и частных компаний на сумму 4,5 трлн тенге.

До 2017 года банковский сектор медленно решал проблемы, которые тянутся со времен кризиса 2008-2009 годов. Проблемы в банковском секторе были заморожены. Высокий уровень проблемных займов требовал системных решений. Однако банки в большинстве случаев занимали консервативную позицию. Об этом рассказал председатель национального Банка Казахстана Данияр Акишев на встрече с представителями ЕвроБАК в Алматы, передает Zakon.kz.

Он отметил, что вместо реального признания проблем банками были проведены реструктуризация и переквалификация заемщиков, но масштабного оздоровления баланса банковской системы проведено не было.

«Более того, за последние четыре года с 2014-2017 годы средние банки обеспечили половину прироста кредитования экономики. Однако роль этих банков в экономике фактически сводилась к нулю. Средние банки проводили достаточно либеральную кредитную политику, активно осуществляя кредитование связанных с акционерами лиц и под нематериальные залоги. В результате такой кредитной политики средние банки столкнулись с большими финансовыми проблемами. Вскрыв данные проблемы, мы выработали, я считаю, оптимальные решения по реализации комплекса мер по оздоровлению банковского сектора. Была разработана и реализована Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора в 2017 году», – рассказал Д.Акишев.

По его словам, главными направлениями оздоровления банковского сектора стали, во-первых, оздоровление Казкоммерцбанка и его предстоящее объединение с Народным Банком Казахстана. Благодаря государственной поддержке были сохранены депозиты населения, средства государственных и частных компаний на сумму 4,5 трлн тенге.

Во-вторых, это поддержка пяти социально значимых и крупных банков. В них размещено более 2 трлн тенге депозитов населения и 2,2 трлн тенге депозитов и счетов квазигосударственных компаний.

В-третьих, это усиление надзорного мандата Национального Банка в части превентивного воздействия на банк, осуществляющему высокорискованную политику. Это так называемый рискоориентированный надзор, который позволит не допустить повторения проблем в банковском секторе и усилит защиту интересов потребителей финансовых услуг.

Глава Национального Банка Казахстана отметил, что соответствующие законодательные изменения уже внесены в Парламент РК.

«Отдельным направлением является решение проблем средних и небольших банков, не попавших в Программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана. Будут проведены переговоры с акционерами банков по дальнейшей стратегии их развития. Здесь уже акционеры должны решать вопросы, нужен ли им банковский бизнес и готовы ли они вкладывать деньги в капитал банков», - резюмировал Д.Акишев.

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