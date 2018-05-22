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Прокуроры и судьи Астаны нашли способ улучшить качество досудебных расследований

По мнению властей, другой подход к досудебным расследованиям уменьшит количество апелляционных и кассационных жалоб, разгрузив суды от излишней работы.

Фото : Пресс-служба прокуратуры Астаны22 мая 2018, 15:19

В прокуратуре Астаны провели круглый стол "Качественное рассмотрение ходатайств и жалоб участников уголовного процесса – гарантия защиты их прав и законных интересов". Участники выяснили, как проводить работу по досудебным расследованиям более качественно, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как выяснили эксперты, в основном обжалования судебных актов зарождаются на стадии досудебного расследования дел. Причина простая - зачастую ходатайства граждан отклоняются без внятной мотивировки. В связи с чем, в прокуратуре Астаны показали шаблоны ходатайств и ответов на них, которые исчерпывающе разъясняют мотивировочную часть всем участникам процесса. С учетом прозвучавших предложений образцы дополнены отдельными аспектами и направлены заинтересованным органам.

"Участники мероприятия сошлись во мнении, что повышение качества досудебного расследования существенно сократит количество апелляционных и кассационных жалоб, разгрузив суды от излишней работы", - говорится в сообщении.

Теперь для более эффективной работы органам досудебного расследования рекомендовано обеспечить качество и полноту рассмотрения ходатайств, с обязательным уведомлением заявителей о принятых мерах по доводам заявлений. При этом письма будут дублироваться на электронные адреса заявителей. Решить проблему обжалования судебных актов Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам и ДВД теперь может с помощью механизма регистрации и ведения учета ходатайств на всех стадиях уголовного процесса.

В работе приняли участие представители прокуратуры, суда, департаментов внутренних дел и государственных доходов, а также адвокатского сообщества.


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