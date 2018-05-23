Гавайи накрыли серные дожди

Не исключен вариант, что остров станет непригодной для жизни территорией.

Оставшиеся на острове жители жалуются, что растительность быстро желтеет и вянет. Как выяснилось позже, связано это с газами, которые выделяются из эруптивных трещин, сообщают Новости Планеты.

Поднимаясь ввысь, газ, представляющий собой серный ангидрит, смешивается с водой, в итоге образуется вещество H2SO4, известное всем под названием серная кислота.

Растительность страдает от кислотных дождей и кислотных рос. Кроме того, более серьезную опасность таят раскаленные соединения серы, которые в огромном количестве попадают в океан прямиком из жерла вулкана. Таким образом образуется невероятное количество серной кислоты, поднимающейся вверх.

Оседающее соединение окисляет озёра острова, в результате все живые организмы погибают. В опасности также и люди. Местные власти вновь возвращаются к теме эвакуации — другого выхода нет. Специалисты пока что не знают, как будут бороться с окислением почвы и воды. Не исключен вариант, что Гавайи станут непригодной для жизни территорией.

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