ПРАВМЕДИА: вебинар «Меры противодействия коррупции»

Вебинар состоится 29 мая в 11:00.

По данным Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры показатель выявленных коррупционных правонарушений в РК в 2017 году на 18% ниже, чем в 2016 году.

Проведенное в 2013 году исследование Всемирного банка выявило, что каждая четвертая частная компания в Казахстане сталкивается с вымогательством взяток со стороны госорганов. Этот показатель превышает среднемировой индикатор на 8,9 %.

Существуют ли эффективные способы противодействия коррупции?

Разберемся на бесплатном вебинаре, организованном ИС «Параграф» совместно с Институтом законодательства РК «Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции: состояние и перспективы».

Вебинар состоится 29 мая в 11:00 часов по времени Астаны.

Ведущий - С.М.Рахметов, д.ю.н., профессор, автор 226 научных работ, в т.ч. 5 монографий, Комментариев к Уголовному кодексу РК, учебников по Общей и Особенной частям уголовного права.

Присоединяйтесь! Регистрация на вебинар открыта.

Есть вопросы к ведущему по теме? Задавайте! Ответ прозвучит в прямом эфире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!