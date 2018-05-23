Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ПРАВМЕДИА: вебинар «Меры противодействия коррупции»

Вебинар состоится 29 мая в 11:00.

Фото : Obk.kz23 мая 2018, 10:01

По данным Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры показатель выявленных коррупционных правонарушений в РК в 2017 году на 18% ниже, чем в 2016 году.

Проведенное в 2013 году исследование Всемирного банка выявило, что каждая четвертая частная компания в Казахстане сталкивается с вымогательством взяток со стороны госорганов. Этот показатель превышает среднемировой индикатор на 8,9 %.

Существуют ли эффективные способы противодействия коррупции?

Разберемся на бесплатном вебинаре, организованном ИС «Параграф» совместно с Институтом законодательства РК «Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции: состояние и перспективы».

Вебинар состоится 29 мая в 11:00 часов по времени Астаны.

Ведущий - С.М.Рахметов, д.ю.н., профессор, автор 226 научных работ, в т.ч. 5 монографий, Комментариев к Уголовному кодексу РК, учебников по Общей и Особенной частям уголовного права.

Присоединяйтесь! Регистрация на вебинар открыта.

Есть вопросы к ведущему по теме? Задавайте! Ответ прозвучит в прямом эфире.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты