Абаев обратился к участникам форума с речью президента

Также министр пожелал участникам плодотворной работы.

На церемонии открытия юбилейного XV Евразийского медиа форума с приветственной речью выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz.

Министр зачитал приветственную речь Главы государства к участникам форума.

«Уважаемые друзья и гости, поздравляю вас с открытием 15 юбилейного евразийского медиа форума. Ежегодно форум собирает профессионалов медиасферы, готовых к открытому и беспристрастному диалогу по самому широкому спектру вопросов. Заданная сегодня повестка «15 лет эволюции: как меняется мир, и как он меняет нас» созвучна с повесткой Астанинского экономического форума 2018 года. И очень точно отражает тот формат, позволяющий журналистскому сообществу обмениваться мнениями и сверять часы по наиболее значимым аспектам глобальной информационной картины. В условиях меняющегося мира, обострения геополитической противоречий и новых технологических возможностей средств массовой информации, способных стать как детонатором эскалации конфликтов, так и фактором глобального сдерживания и предотвращения международной напряженности.

Отсюда и высокая ответственность журналистики. Серьезным вызовом классической журналистики становится кризис доверия, когда аудитория все чаще предпочитает альтернативные источники информации в лице независимых блогеров, и материалов соцсетей.

Вместе с тем конкурентное преимущество традиционных СМИ будут основываться на высоком профессионализме и качестве предлагаемого контента. Только корректная и достоверная подача информации и верификация фейковых новостей могут обеспечить привлечение аудитории, укрепление авторитета СМИ, как источника объективной информации. Для этого особенно важно развивать открытые каналы доступа к информации и поддерживать непрерывный диалог, который является ключевым условием налаживания сотрудничества в решении всех возникающих проблем.

Профессия журналиста должна оставаться воплощением служения обществу, и высоких этических и морально-нравственных качеств. ЕАМФ – это еще одна возможность на высоком уровне обсудить все актуальные проблематики. Качественный состав и репрезентативность форума позволит обеспечить конструктивный обмен мнениями и опытом полезный для всех участников.

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и ярких впечатлений гостям», - зачитал Абаев слова Президента.

От себя лично и от лица министерства Даурен Абаев также поблагодарил организаторов форума и пожелал участникам плодотворной работы.

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