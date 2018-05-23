Проезд в автобусах за год подорожал в 8 регионах РК

Бензин и дизельное топливо также заметно выросли в цене.

Проезд в автобусах за год подорожал в 8 из 16 регионов Казахстана, причем в трех областях стоимость выросла сразу на треть, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.



Как отмечается, в среднем цены на автобусные перевозки по городу за год выросли на 10%.

В Акмолинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях цены на билеты выросли сразу на треть. На 28,6% подорожали услуги в Кызылординской области. В Алматы и Астане цены не изменились.

Между тем из городского бюджета Алматы в 2018 году на субсидии автопаркам выдадут 6,9 миллиарда тенге. По итогам первого квартала 2018 года сумма субсидирования составила 976,8 миллиона тенге, из них управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы выплачено 932,2 миллиона тенге.

Впрочем, цены на бензин и газойли также заметно увеличились.

Сильнее всего подорожало летнее дизельное топливо - на 24,3% год к году, до 165 тенге за литр. Только за месяц рост составил 1,7%.

Бензин АИ-95/96 подорожал за год на 15,1%, до 178 тенге за литр; наиболее популярный АИ-92 - на 13,5%, до 161 тенге за литр.

При этом, как утверждает министр энергетики Канат Бозумбаев, по стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-ю. Дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 из 167 стран мира.

Доходы от автобусных перевозок в РК за год выросли на 7,1%, до 30,5 млрд тг. Это составляет 40,7% от доходов автомобильного и городского электрического транспорта, и 3,6% - от всей отрасли перевозок в целом.

Пассажироперевозки автобусами за год сократились на 1,8%, до 5,8 млрд человек. Как отмечается, в аналогичном периоде годом ранее был зафиксирован годовой рост - на 2,1%.

Доля автобусных пассажироперевозок составляет 80% от автомобильного и городского электрического транспорта, и 79,9% - от общего объема пассажирских перевозок.

Пассажирооборот автобусов также сократился - за год на 7,9%, до 56,5 млрд пкм.

Его доля от автомобильного и городского электрического транспорта составила 72,7%, от всей транспортной отрасли РК - 64,3%.

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