Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вспышка смертельного вируса зафиксирована в Индии

Вирус убивает 70% инфицированных людей.

Фото : Хроника.инфо23 мая 2018, 12:17

Как отметили власти Индии, на юго-западе государства (штат Керала) уже заболели 9 человек страшным вирусом Нипах, которому в данный момент невозможно противодействовать. Проблема заключается в отсутствии эффективных вакцин, приблизительно 70% инфицированных умирают, сообщают Новости Планеты.

У всех больных взяли анализы. В 3-х случаях болезнь подтвердилась, остальные 6 образцов еще анализируются. Отдельно стоит упомянуть двадцать пять пациентов, у которых имеются симптомы заболевания. Сейчас они находятся в больнице города Кожикод, сообщает New Delhi Television Limited.

Всемирная организация здравоохранения составила когда-то список болезней по степени опасности. Так вот, вирус Нипах вошел в первую десятку. Заболевание распространяется невероятными темпами.

В природе активно распространяют инфекцию летучие лисицы (создания, напоминающие летучих мышей). Эти животные кормятся преимущественно фруктами. Во дворах заболевших находили остатки надгрызенных манго. Вероятно, летучие лисицы лакомились ими.

Сама инфекция была выявлена в 1999 году, когда серьезно захворали несколько фермеров из Малайзии и Сингапура. Тогда эпидемия унесла сто жизней из трехсот инфицированных.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты