Вспышка смертельного вируса зафиксирована в Индии

Вирус убивает 70% инфицированных людей.

Как отметили власти Индии, на юго-западе государства (штат Керала) уже заболели 9 человек страшным вирусом Нипах, которому в данный момент невозможно противодействовать. Проблема заключается в отсутствии эффективных вакцин, приблизительно 70% инфицированных умирают, сообщают Новости Планеты.

У всех больных взяли анализы. В 3-х случаях болезнь подтвердилась, остальные 6 образцов еще анализируются. Отдельно стоит упомянуть двадцать пять пациентов, у которых имеются симптомы заболевания. Сейчас они находятся в больнице города Кожикод, сообщает New Delhi Television Limited.

Всемирная организация здравоохранения составила когда-то список болезней по степени опасности. Так вот, вирус Нипах вошел в первую десятку. Заболевание распространяется невероятными темпами.

В природе активно распространяют инфекцию летучие лисицы (создания, напоминающие летучих мышей). Эти животные кормятся преимущественно фруктами. Во дворах заболевших находили остатки надгрызенных манго. Вероятно, летучие лисицы лакомились ими.

Сама инфекция была выявлена в 1999 году, когда серьезно захворали несколько фермеров из Малайзии и Сингапура. Тогда эпидемия унесла сто жизней из трехсот инфицированных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!