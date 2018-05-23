Первый в полицейской практике вебинар проведен в Алматы

В числе государственных органов активное участие принимали работники отделов образования и здравоохранения.

На базе школы-гимназии №73 состоялся первый вебинар "Подросток и Закон", посвященный профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, повышению их правовой грамотности, пропаганде ЗОЖ и безопасного поведения в общественных местах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

На онлайн-мероприятие, организованное ювенальной полицией МПС Алматы и Управлением образования в преддверии летних каникул, приглашены представители партии "Нур Отан" и неправительственных организаций. В числе государственных органов активное участие принимали работники отделов образования и здравоохранения.

"В рамках программы "Цифровой Казахстан" сегодня впервые проводим среди подростков онлайн - игру на знания основных аспектов по правам и обязанностям самих несовершеннолетних. Новый формат заметно увеличивает интерес не только молодежи, но и самих инспекторов, а также педагогов. Подобные проекты мы только приветствуем. Сегодня многие школьники и студенты достаточно хорошо подкованы в вопросах по веб-коммуникациям связи и информации. Важно направлять эти способности и знания в нужное русло. Уже не только взрослые, но и сами дети понимают, что "запутаться в интернет паутине" очень легко и необходимо соблюдать информационную "гигиену". Отмечу, что уже не первый год мы сотрудничаем с неправительственными организациями, общественными объединениями, активистами молодежных движений. И ювенальная полиция Алматы ведет тесное взаимодействие с управлением образования в части мониторинга и анализа, а также совместных мероприятий, направленных на снижение негативного влияния социальных сетей и интернет-ресурсов. В этой связи от имени руководства Департамента внутренних дел Алматы и от личного состава Местной полицейской службы хочу выразить благодарность за посильное содействие в обеспечении правопорядка и воспитании законопослушного, здорового молодого поколения", - начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

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