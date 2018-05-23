Учителя пожаловались депутатам на тяжелые условия при аттестации

Новые реформы министерства образования создали проблемы учителям.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ирина Смирнова затронула вопрос отсутствия условий для нормального прохождения аттестации педагогов в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поводом запроса послужило массовое обращение учительской общественности к депутатам. Вопрос статуса учителя поднимается в казахстанском обществе постоянно. Особое значение роли учителя в формировании качественного человеческого капитала отметил и наш Президент, вместе с тем рекомендуя министерству образования и науки разъяснять свои решения и действия», - сказала она.

По ее словам, в то же время зачастую, министерство «продолжает проводить реформы без учета мнения самих учителей, родителей, экспертов в области школьного образования, вопреки соблюдению академического календаря».

«Позвольте зачитать фрагмент обращения педагогов в адрес депутатов Мажилиса Парламента, которое подписали около тысячи учителей. «Уважаемые депутаты! За последние годы система образования нашей страны претерпевает существенные изменения: переход на 12-летнее образование, обновление содержания, внедрение полиязычия, новые формы оценивания результатов обученности и итоговой аттестации. А также новые правила аттестации педагогических кадров. Они введены с текущего года», - процитировала парламентарий.

Как констатировала И. Смирнова, формы и методы введения, требования, взволновали учителей.

«Во-первых, тестирование, как для учителей, подавших заявления на повышение и подтверждение категории, так и для учителей, подавших заявления на присвоение нового статуса, проводится одновременно. Тестирование организовано в основном в областных центрах. Это большой поток учителей, подавших заявления, материальные расходы на проезд, проживание. Почему оно не организовано в пунктах тестирования по месту проживания?», - добавила депутат.

Во-вторых, как продолжила она зачитывать обращение, тестирование запланировано на самый конец учебного года, в дни проведения переводных и государственных экзаменов.

«Каким образом педагог может одновременно находиться на экзамене и в пункте тестирования? В-третьих, по новым правилам, учителя должны подтверждать квалификацию не по практикуемому предмету, а по специальности, указанной в дипломе. Но как учитель, всю профессиональную деятельность практиковавшийся, к примеру, по английскому языку сдаст тесты еще и по немецкому, если специальность по диплому «Учитель английского и немецкого языков»?» - задаются вопросами педагоги в письме.

«В-четвертых, объем и содержание базы тестов не ограничены. Вместе с тем невозможно объять необъятное. Возмущает тот факт, что теперь работа учителя будет оценена в-первую очередь только по его академическим знаниям, а не по результативности и достижениям качества обучения учащихся. Никакие реформы в образовании не дадут положительного результата, если учитель, педагог, будет зажат в чиновничье-бюрократические тиски, управленческие инструкции, указания, правила и распоряжения», - закончила читать письмо парламентарий.

В связи с этим И. Смирнова обратилась к Премьеру страны с просьбой «рассмотреть обозначенные в обращении вопросы». Также она попросила ответить на вопросы депутатов.

«В связи, с чем новая форма аттестации учителей вводится в авральном порядке? Ведь аттестуемые не имеют достаточного времени для подготовки. Как в столь сжатые сроки подготовиться к тесту по методике преподавания учителям, не прошедшим уровневые курсы и не знакомым, не по своей воле, с новыми подходами? Как качественно подготовиться к тесту, если методика преподавания находится в стадии активного реформирования, зачастую отрицая ранее признаваемые стандарты и подходы? Почему учителя, уже имеющие категории, должны подтверждать свою компетентность тестированием? Данный депутатский запрос мы адресуем Премьер-Министру, поскольку учителя жалуются на МОН РК и документ, разработанный ими», - заключила парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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