Демонтаж рельсов в Алматы: перекроют по улице Байтурсынова от ул. Гоголя до ул. Макатаева

Движение транспортных средств будет перекрыто с 28 мая по 11 июня.

Фото : Караван

В Алматы по улице Байтурсынова движение транспортных средств будет перекрыто: от ул. Гоголя до ул. Макатаева, сообщает Zakon.kz. "В связи с демонтажом трамвайных путей по улице Байтурсынова сообщаем, что движение транспортных средств будет перекрыто: от ул. Гоголя до ул. Макатаева

- с 28 мая по 11 июня", - говорится в сообщении акимата.

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