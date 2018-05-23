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Демонтаж рельсов в Алматы: перекроют по улице Байтурсынова от ул. Гоголя до ул. Макатаева

Движение транспортных средств будет перекрыто с 28 мая по 11 июня.

Фото : Караван23 мая 2018, 15:49

В Алматы по улице Байтурсынова движение транспортных средств будет перекрыто: от ул. Гоголя до ул. Макатаева, сообщает Zakon.kz.

"В связи с демонтажом трамвайных путей по улице Байтурсынова сообщаем, что движение транспортных средств будет перекрыто: от ул. Гоголя до ул. Макатаева
- с 28 мая по 11 июня", - говорится в сообщении акимата.


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