Cергацкова: Для нас важно рассказывать правдивые, человеческие истории 

Она работала военным корреспондентом на востоке Украины, брала интервью у сепаратистов и лидеров непризнанных республик.

На Евразийском медиа форуме обсудили тему «Эволюции информационных технологий». На заседании форума выступила Катерина Cергацкова - журналист, телеведущая, генеральный директор медиапроекта Zaborona.com. В частности, она рассказала о влиянии СМИ на общественное мнение, технологии создания фейковых новостей и методах манипуляции умов, сообщает Zakon.kz.

«Я мало знакома с казахстанскими СМИ, на своем ресурсе мы писали о ряде событий, которые произошли в Казахстане, - рассказала она.- Про переход на латинскую графику, запрет среди чиновников говорить на русском языке и про арестованную, а затем отпущенную украинскую диджейку, которая выступала топлес. Ваши новости были информативны и понятны. В период обострения военных действий в Украине некоторые медиа ретранслировали новости, которые шли с российских ресурсов, поскольку здесь лучше понимают русскую речь, нежели украинскую, которую используют наши медиа. Поэтому некоторые казахстанские медиа использовали не совсем правдивую историю. В Украине есть свобода слова. Как и везде бывают конфликты между СМИ, государством и правоохранительной системой. Но если говорить в масштабах, у нас журналисты имеют власть. У нас сильные журналисты, расследователи, благодаря им мы знаем, как живут наши политики. Кто из них обманывает общество, какие у них доходы».

Она рассказала, есть ли среди украинских медиа-табу на освещение тех или иных тем, и какие новости вызывают общественный резонанс.

«Я занимаюсь контраварийными темами, темами, которые неудобны и вызывают огромную дискуссию и в соцсетях, среди чиновников и общественников. В последнее время все чаще говорится о нападении на национальные меньшинства, ромах или как их называют цыган и представителей ЛГБТ. Когда ты пытаешься рассказать реальную историю о человеке, который столкнулся с нарушением его прав, это вызывает отторжение у многих. Серьезные дискуссии вызывает тема войны. Журналисты стараются меньше рассказывать о негативных событиях, поскольку боятся, что это будет использовано в качестве пропаганды со стороны агрессора», - сказала она.

Cергацкова работала военным корреспондентом на востоке Украины, брала интервью у сепаратистов и лидеров непризнанных республик.

«Для нас важно рассказывать правдивые, человеческие истории. Таким способом легче говорить о проблеме и решать ее. Профессиональные принципы журналиста для нас на первом месте. Это честность, проверка источников, безопасность источников. Мы хотим доносить нашему читателю правду и не манипулировать им», - резюмировала она.

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