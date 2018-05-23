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Жуткое ДТП в Китае попало на видео

Страшная авария напоминает фрагмент из фильма "Пункт назначения".

Фото : ВКонтакте23 мая 2018, 19:13

Страшное ДТП произошло в Китае. По данным полиции, погиб один человек, ещё один получил серьёзные травмы, сообщает Life.ru.

На камеры видеонаблюдения на одной из дорог в китайской провинции Гуандун попало ужасное ДТП, которое больше напоминает фрагмент из фильма "Пункт назначения". На кадрах видно, как по проезжей части движется манипулятор, крюк которого не был закреплён. В итоге он попадает в мимо проезжающего велосипедиста, а затем в цементовоз, который, в свою очередь, проезжает по уже пострадавшему мужчине, сообщает LiveLeak.

По данным полиции, один мужчина погиб, второй получил серьёзные травмы. Проводится расследование.


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