В антикоррупционном агентстве СКО ввели форму для сотрудников

Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, - считают в ведомстве.

В рамках реализации подпрограммы «Начни изменения с себя» програмы «Рухани жаңғыру» и в целях унификации и приведения в единое соответствие повседневной одежды государственных служащих, сотрудниками Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области принято решение о введении единого стандарта одежды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДАРКДГСиПК по СКО.

Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность – такая норма закреплена Этическим кодексом государственных служащих,

Введение единых стандартов к деловой одежде, также как обязательное ношение ID-карт позволит гражданам без труда определить служащего Департамента. Кроме того, это способствует повышению имиджа и организационной культуры государственной службы.

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