Бой орлана и лисы за добычу попало на видео

Случай произошел в Национальном историческом парке на острове Сан-Хуан (штат Вашингтон).

Американский фотограф‐натуралист Кевин Эби снял уникальное видео. На нем видно, как белоголовый орлан отнял у молодой лисицы кролика, сообщил телеканал 360°.

Случай произошел в Национальном историческом парке на острове Сан-Хуан (штат Вашингтон). На кадрах видно, как птица сначала подхватила своими когтями лисицу, а потом в воздухе, на высоте (примерно) шести метров, отняла у рыжей кролика. Борьба заняла около восьми секунд. Побежденная лиса упала на землю, а орлан улетел с добычей.

Фотограф заметил, что лиса осталась цела после такого экстремального полета.

«Я сделал несколько снимков после ее падения и не нашел каких-либо повреждений», —заключил Эби.

Американец добавил, что сцена оказалось более эффектной, чем он ожидал.

«Я думал, что лиса бросит кролика, а орел получит легкий обед. Вместо этого птица унесла ее с собой в небо. Это было драматичное сражение», — признался фотограф.

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