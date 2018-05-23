В Восточном Казахстане лютуют медведи

Несмотря на огромное число нападений, отстрел медведей в регионе по-прежнему практически невозможен.

Косолапые хищники разгромили уже несколько пасек и уничтожили десятки голов домашнего скота. Но самое страшное, что медведи начали подходить к окраинам некоторых поселков. Сельчане умоляют избавить их набегов диких зверей. Вот только коммерческая лицензия на отстрел не всем по карману, да и охотников-медвежатников в области совсем немного, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Пасека Сергея Беркова находится в высокогорье Зыряновского района. И медвежьи набеги за медом здесь случаются регулярно. Его продажа является едва ли не единственным источником дохода семьи, поэтому на счету каждый улей. Покупать приспособления для отпугивания лесных налетчиков очень дорого, и, чтобы хоть как-то оградить пасеку, мужчина установил самодельную систему из старых колокольчиков и консервных банок.

Лесники говорят, за пару лет численность медведей в регионе выросла в разы. И им нужно все больше территории и пищи. Теперь косолапого можно встретить всего в 30 километрах от Усть-Каменогорска. А жители высокогорных поселков уже давно живут в постоянном страхе. В Зыряновском районе медведи не боятся подходить уже и к человеческому жилью. Так, например, в селе Феклистовка местные жители постоянно находят следы косолапых все ближе и ближе к поселку. А в горах Уланского района медведь нанес крупный ущерб одному крестьянскому хозяйству. Средь бела дня дикий зверь в одиночку задрал сразу шесть коров. Владелец в ужасе: если нападения продолжатся, он попросту разорится.

Теперь владелец стада старается не отпускать коров далеко от загона, а дорогих лошадей и вовсе держит взаперти. Несмотря на огромное число нападений, отстрел медведей в регионе по-прежнему практически невозможен. Все из-за долгого оформления документов и дороговизны коммерческой лицензии.

Теперь владелец стада старается не отпускать коров далеко от загона, а дорогих лошадей и вовсе держит взаперти. Несмотря на огромное число нападений, отстрел медведей в регионе по-прежнему практически невозможен. Все из-за долгого оформления документов и дороговизны коммерческой лицензии.

- Надо дать территориальной инспекции право, чтобы она могла это принимать, допустим, без специальных комиссий, сборов и прочих, которые затягивают очень много времени, - считает зам. начальника оперативного отряда лесного и охотничьего хозяйства ВКО Василий Ткаченко.

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