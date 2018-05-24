Женис Касымбек - Первые займы по программе 7-20-25 выдадут до осени
Программа будет утверждена в ближайшее время, заверил министр.
Фото : mid.gov.kz24 мая 2018, 00:35
Первые займы по программе удешевлённой ипотеки "7-20-25" начнут выдавать до осени, сказал в ходе отчётной встречи с населением министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Ожидаем, что программа в течении мая-первой декады июня программа будет принята, а первая ипотека пойдет с начала второго полугодия. Точную дату вам не скажу: будет ли это в июне или в июле. Но ожидаем, что в третьем квартале первая ипотека будет выдана", - заявил он.
"Думаю, в течении ближайших 2-3 месяцев первые ипотечные займы будут выданы", - уточнил он.
Отметим, что "7-20-25" - это социальная программа, и задачей государства является обеспечение граждан, в первую очередь, доступным жильем, поэтому будет установлена предельная стоимость жилья. Например, для Астаны, Алматы, Актау и Атырау максимальная стоимость жилья составит 25 млн тенге, для других регионов – 15 млн тенге.
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