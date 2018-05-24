АО «Самрук-Казына» примет участие в ПМЭФ-2018

Перед представителями международных бизнес-кругов будет проведена презентация на тему: «Инвестиционные возможности и программа приватизации АО «Cамрук-Қазына».

24 мая 2018 года, в городе Санкт-Петербург, в рамках Петербургского международного экономического форума -2018 состоится День инвестора АО «Самрук-Казына», посвященный инвестиционным возможностям в рамках программы приватизации государственных активов в Казахстане.

Перед представителями международных бизнес-кругов будет проведена презентация на тему: «Инвестиционные возможности и программа приватизации АО «Cамрук-Қазына».

В ходе специальной панельной сессии ПМЭФ-2018 председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов представит российскому и международному деловому сообществу ряд крупных активов в сфере энергетики, нефтехимии, горнорудного сектора, транспорта и логистики.

В мероприятии примут участие первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин, Вице-премьер РФ Юрий Трутнев и порядка 150 представителей российских и международных инвесторов.

Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы, утвержденный Правительством Республики Казахстан, включает в себя более 876 компаний, из них 215 - активы группы компаний «Самрук-Қазына».

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте ПМЭФ-2018, в разделе «Программа»: https://www.forumspb.com/programme/, начало мероприятия в 17:50 час. по времени Астаны.

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