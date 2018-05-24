Фонд Первого Президента наградил двадцать молодых ученых

В этом году исследовательские работы на республиканский конкурс "Ученые будущего" отправили 152 студента бакалавриата и магистратуры из двадцати вузов страны. Они представили 116 научных проектов, в том числе 87 – индивидуальных и 29 коллективных работ.

В Казахском национальном университете аль-Фараби наградили победителей конкурса "Ученые будущего" на лучшую научную работу студентов, передает zakon.kz.

Республиканское состязание по естественным, техническим и гуманитарным наукам проводится Фондом Первого Президента РК в десятый раз. Исследовательские работы отправили 152 студента бакалавриата и магистратуры из двадцати вузов страны.

"Фонд Первого Президента целиком и полностью за развитие таких конкурсов, как "Ученые будущего". Я думаю, именно в таких проектах молодежь может постичь новую грань науки и развить себя. Мне очень нравится идея республиканского конкурса, желание сделать казахстанскую науку открытой и близкой для интересующихся. Одна из наших главных целей – создать площадку для самореализации и привлечь внимание молодых людей, которые пытаются определить свой путь к науке и творчеству. Желаю вам развития!", - сказал директор представительства Фонда Первого Президента РК в Алматы – Сергей Тохтаров.

Начинающие ученые представили 116 научных проектов, в том числе 87 – индивидуальных и 29 коллективных работ. Двадцать студентов со всего Казахстана стали авторами лучших научных работ.

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