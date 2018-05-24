Цены в дошкольных учреждениях Казахстана неуклонно растут

При этом бюджет оплачивает лишь 75% услуг детсадов и центров для дошкольников.

В апреле каждое посещение детского дошкольного учреждения обходилось родителям малышей в 817 тг в среднем по РК - на 4,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании ranking.kz, передает Zakon.kz.

Самые высокие цены наблюдались в Астане и Алматы, где цены достигали 1862 тенге (+7,6% за год) и 1666 тенге (сразу +14,6% за год) за посещение, соответственно.

Сильнее всего среди жителей крупных городов и мегаполисов РК рост цен ощутили родители в Шымкенте, где детсады и центры для дошкольников подняли цены сразу на 19,2% за год, до 1023 тг за посещение.

В целом по итогам прошлого года объем услуг, оказанных казахстанцам в области дошкольного воспитания и обучения детсадами и прочими дошкольными организациями, достиг 244,2 млрд тг - это на 13,2% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную ЮКО - 22,5% от РК, и Алматы - 11,1% от РК.

Примечательно, что за счет бюджета было оплачено 75,7% услуг в секторе, против 76,3% годом ранее.

Доля услуг, которые пришлось оплачивать населению, выросла с 23,5% в 2016 году до 24,1% - в 2017.

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