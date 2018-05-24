В Казахстане впервые применили современную методику лечения рака

В этот раз для того, чтобы избавить пациента от появления новых очагов болезни, доктора решили наряду с операцией применить еще и фотодинамику.

Речь идет о первой интраоперационной фотодинамической терапии, которую провели доктора Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента, передает zakon.kz.

Сначала коротко о том, что есть фотодинамическая терапия и почему ей так доверяют онкологи по всему миру.

Эта терапия получила свое распространение еще в прошлом веке, и считается одним из самых эффективных нехирургических способов лечения рака – фотодинамика борется с раком на клеточном уровне. Пациенту вводится специальный препарат – фотосенсибилизатор, который накапливается в раковых клетках и делает их чувствительными к свету. Потому, когда доктор направляет лазер на «указанное» скопление раковых клеток, они разрушаются под воздействием световых волн. Такой метод применяется внутривенно, местно – при раке кожи или полости рта, эндоскопически – при раковых заболеваниях органов дыхания, желудка, пищевода и кишечника.

Но что если пораженная область недосягаема для докторов и к тому же не всегда заметна при диагностике?

Именно с таким случаем столкнулись врачи Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента.

«У пациентки был рак яичника, который распространился в брюшную полость. Она прошла третью операцию по удалению метастазов. Во время операции пришлось несколько раз пересекать кишечник. После этого она получила 6 курсов химиотерапии, потом мы сделали контрольное исследование на ПЭТ (прим.авт.-позитронно-эмиссионный томограф), и увидели два маленьких очага. Консилиум принял решение сделать санитарную операцию, чтобы соединить кишечник и убрать все, что мы увидели во время исследования», - рассказывает главный онколог Больницы Насрулла Шаназаров, который первым в Казахстане внедрил лечение фотодинамической терапией.

В этот раз для того, чтобы избавить пациента от появления новых очагов болезни, доктора решили наряду с операцией применить еще и фотодинамику. И уже во время операции введенный препарат «указал» на пораженные клетки, которые не удалось обнаружить во время диагностики.

По словам доктора Шаназарова, «на ПЭТ врачи увидели два метастаза, потом нашли еще несколько метастазов, их тоже удалили. Но где гарантия, что других нет? Мы предполагали, что так будет, и за два часа до предполагаемого окончания операции ввели фотолон (прим.авт.-фотосенсибилизатор). И как только операцию закончили, я провел лазерное облучение пораженных клеток».

Интраоперационная фотодинамика позволяет улучшить эффект операции, и к тому же, в сравнении с существующими методами лечения рака, не имеет побочных эффектов – это признают сегодня онкологи. В Казахстане, подобный метод терапии применили впервые, и пока он выполняется только в Больнице Медицинского Центра Управления Делами Президента.

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