Стали известны результаты исследования красной воды в Алматинке
Состав воды соответствует санитарным нормам.
Фото : соцсети24 мая 2018, 10:47
Директор департамента общественного здравоохранения Айзат Молдагасимова огласила результаты исследования красной воды в Алматинке, сообщает Zakon.kz.
"На санитарно-химический состав исследование провели, состав соответствует санитарным нормам. Каких-либо превышений нет. То есть опасности вода не представляет", - сказала она.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена вода красного цвета. Видео подписано - "речка Алматинка сегодня, 20 мая".
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