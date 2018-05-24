Стали известны результаты исследования красной воды в Алматинке

Состав воды соответствует санитарным нормам.

Директор департамента общественного здравоохранения Айзат Молдагасимова огласила результаты исследования красной воды в Алматинке, сообщает Zakon.kz.

"На санитарно-химический состав исследование провели, состав соответствует санитарным нормам. Каких-либо превышений нет. То есть опасности вода не представляет", - сказала она.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена вода красного цвета. Видео подписано - "речка Алматинка сегодня, 20 мая".

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