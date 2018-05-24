Крестьянам Мактааральского района ЮКО не грозит дефицит поливной воды

Аким области Ж.Туймебаев в целях ознакомления с ходом работ посетил населенный пункт Оркенди, где ознакомился с работой канала «К-28», прошедшего реконструкцию.

В этом году крестьянам Мактааральского района Южно-Казахстанской области не грозит дефицит поливной воды. 1310 каналов, протяжённостью 2673,44 км. беспрепятственно доставляют воду на пахотные поля. Кроме того, на сегодня 5 каналов проходят реконструкцию, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Аким области Ж.Туймебаев в целях ознакомления с ходом этих работ посетил населенный пункт Оркенди, где ознакомился с работой канала «К-28», прошедшего реконструкцию. Протяжённость данной водопроводной системы составляет 18,1 км. На реконструкцию канала, построенного в 2017 году, было выделено 632 млн. тенге.

Отметив необходимость широкого внедрения метода капельного орошения в целях экономии водных ресурсов, Ж.Туймебаев подчеркнул, что на сегодняшний день данная технология внедрена на 1878,1 гектарах земель.

«Благодаря внедрению метода капельного орошения, можно в два раза больше получить продукцию и сэкономить средства и расходование поливной воды. Поэтому внедрение данной технологии в аграрный сектор эффективно. Вода для полива подается своевременно и когда это необходимо, при этом крестьяне могут контролировать расход воды и экономить свои средства. Отмечу, что в Мактааральском районе данным методом орошают 1793 га, но для района, у которого более 138 тыс. га пашенных земель этого недостаточно. В связи с этим, поручаю руководству района активизировать работы в этом направлении и усилить разъяснительную работу среди крестьян», - сказал аким области.

Наряду с этим, в ходе поездки глава региона посетил биофабрику «Оңтүстік» по производству насекомых-энтомофагов. В прошлом году это предприятие произвело против вредителей хлопчатника 50 кг трихограммы, 7 млн. единиц златоглазки и 9 млн. единиц габробракона.

Ознакомившись с работой предприятия, глава региона отметил, важность работы данного предприятия для единственного региона в стране, где занимаются выращиванием хлопка.

«Если в прошлом году в Южно-Казахстанской области хлопчатником было засеяно более 123 тыс. га, то из них около 87 тыс. приходятся на Мактааральский район. В этом году дефицит семян хлопка в регионе не ощущался. В частности, в самом Мактааральском районе заготовлено 3 тыс. тонн семян хлопка-сырца. Помимо этого, семена хлопка-сырца были поставлены из Китая и Турции», - резюмировал Ж.Туймебаев.

В ходе поездки Ж.Туймебаев посетил поле, где собирают капусту и пожелал дехканам удачи и плодотворной работы.

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