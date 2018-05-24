Свыше 600 млн тенге направят уроженцы Шалкарского района на развитие родного края

Участники обсудили вопросы развития местного товаропроизводства, медицины, социальной ответственности бизнеса и граждан.

В Шалкаре Актюбинской области проходит Республиканский форум земляков «Шұғылалы Шалқарым!». В его работе принимают участие около 2,5 тысяч человек. Среди приглашенных более 140 успешных и знаменитых уроженцев района, проживающих за пределами Актюбинской области, в числе которых профессор Серик Акшулаков передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Форум организован в рамках программы «Рухани жаңғыру» и приурочен к 20-летию столицы. Главная цель мероприятия - формирование патриотизма и любви к малой родине, вовлечение уроженцев, добившихся определенных успехов, в социально-экономическое развитие родного края.

Участники обсудили вопросы развития местного товаропроизводства, медицины, социальной ответственности бизнеса и граждан.

По итогам форума подписаны меморандумы о привлечении частных инвестиций в строительство социальных объектов в Шалкарском районе. В частности, в рамках акции «Туған жерге тағзым» заключено соглашение о строительстве предпринимателями Дворца молодежи, больницы с дневным стационаром и детсада на 100 мест в районном центре, Дворца спорта и детского сада в селе Кауылжыр, сельского клуба в селе Жанаконыс.

Кроме того, бизнесмен Данияр Кобландин решил подарить родному Шалкару новую дорогу. На ремонт 2,5 километров одной из внутригородских дорог бизнесмен направит 75 миллионов тенге. Общая стоимость перечисленных проектов - 630 миллионов тенге.

Аким области Бердыбек Сапарбаев, отметил, что участие в развитии родного края - долг каждого человека.

- Глава госудраства Нурсултан Назарбаев говорит: «У нас одна Родина - Казахстан, другой нет». Каждый гражданин, по мере своих возможностей, должен помогать родной земле. Помощь не обязательно должна быть денежной, или заключаться в строительстве каких-либо объектов. К примеру, выдающийся врач-нейрохирург Серик Акшалаков, не забывая о родном крае, провел здесь множество благотворительных операций. Спасая жизни пациентов, он обучает этому благородному делу молодых актюбинских врачей. Каждый должен так поступать, чаще приезжать на родину, встречаться с подрастающим поколением, дарить свои таланты, делиться достижениями с родной землей, вырастившей и воспитавшей его, - сказал глава региона.

Завершилась конференция благотворительной акцией в рамках региональной программы «Бақытты бала». 100 детей получили путевки в Астану, еще 25 на отдых и посещение исторических, культурных достопримечательностей одного из древнейших городов Центральной Азии Туркестана. 373 школьника побывают в одном из лучших загородных летних лагерей отдыха г.Уральска. Сертификаты на пополнение счетов в ЖССБК на общую сумму 3 800 000 тенге вручили 38 детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Кроме того, 10 многодетным матерям подарили путевки в санаторий.

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