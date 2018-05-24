Иран пригрозил Европе возобновить ядерную программу

Лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран согласен выполнять условия ядерной сделки после выхода из нее США, если Европа гарантирует выполнение некоторых условий.

Тегеран возобновит свою ядерную программу, если Европа не предоставит твердых гарантий по нескольким пунктам, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с политическим руководством страны и активистами, передает rbc.ru.

Тезисы выступления Хаменеи опубликованы на сайте иранского лидера и на его странице в Twitter.

Хаменеи заявил, что США после подписания в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе неоднократно нарушали его положения, однако «Европа молчала». Для того чтобы Иран продолжил придерживаться положений соглашения об атомной программе, Европа должна гарантировать выполнение следующих пунктов.

Во-первых, Европа должна принять резолюцию, которая осудит США за нарушение принятой единогласно 20 июля 2015 года Совбезом ООН резолюции 2231. В том документе Совбез поддержал подписание СВПД. Кроме того, резолюция 2231 отменяла предыдущие решения Совбеза ООН по иранской ядерной программе.

Во-вторых, Европа должна пообещать, что не будет поднимать вопросы создания в Иране ракет, а также пытаться влиять на политику Тегерана в регионе.

Третьим пунктом аятолла назвал обязательство Европы противостоять санкциям США против Исламской Республики Иран.

«Европа должна гарантировать, что иранская нефть будет полностью продана. Если США могут повредить продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продавать столько нефти, сколько мы хотим», — гласит четвертое требование.

Кроме того, «европейцы должны гарантировать, что они компенсируют потери и что они покупают иранскую нефть».

В заключение Хаменеи потребовал, чтобы европейские банки гарантировали проведение операций с Ираном. «У нас нет конфликтов в отношении этих трех стран [Великобритании, Франции, Германии], но мы не доверяем им, исходя из предыдущего опыта», — заявил верховный лидер Ирана.

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