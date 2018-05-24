В Караганде создан Общественный совет по контролю за реализацией пяти социальных инициатив Елбасы

В области уже ведётся подготовительная работа по реализации каждой социальной инициативы.

В Карагандинской области создан Общественный совет по контролю за реализацией пяти социальных инициатив Главы государства. В него вошли представители партий, Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных организаций и других институтов гражданского общества. Это первый региональный общественный совет, созданный в республике.

Первое заседание совета состоялось в четверг, 24 мая, в здании областного филиала партии «Нур Отан».

- Одним из самых важнейших событий этого года является Обращение «Пять социальных инициатив Президента». Каждая из инициатив – это очередной шаг к улучшению благосостояния наших граждан, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. – Уже в момент выхода этого документа в свет Глава государства поручил партии «Нур Отан» контролировать выполнение этих социальных начинаний. На сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент подчеркнул, что партия «Нур Отан» при участии Ассамблеи будет осуществлять общественный контроль за реализацией социальных инициатив.

Карагандинский региональный совет приступает к работе. Председателем избран депутат областного маслихата Сергазы Адекенов, секретарём – заведующая отделом политической работы областного филиала партии «Нур Отан» Багыжан Садирбекова. В дальнейшем будут сформированы рабочие группы, которые займутся конкретными направлениями.

В области уже ведётся подготовительная работа по реализации каждой социальной инициативы. На микрокредитование в 2018 году в регионе предусмотрено 5,7 млрд тенге. Среди студенчества определена потребность нуждающихся в общежитиях – она составляет свыше 2700 мест. В этом году под общежития колледжей будут реконструированы три здания. В 2019 году планируется начать строительство 4-х студенческих общежитий.

В центре внимания членов Общественного совета оказался проект газификации, ведь наибольшая протяжённость будущего газопровода приходится на Карагандинскую область.

Ветеран газовой отрасли Геннадий Овчаров предложил создать специализированное предприятие «КарагандаОблГаз». Президент Ассоциации предпринимателей Карагандинской области Николай Абт посоветовал лоббировать интересы местных заводов, способных производить оборудование для газовой отрасли.

- Можно сказать, что мы уже переходим от слов к делу. Нам предстоит большая работа. И сегодня прозвучало очень много дельных хороших предложений. Будем их отрабатывать, - подытожил Ерлан Кошанов. - Общественный совет будет не только контролировать реализацию инициатив Главы государства. Самое главное – это консолидация всех сил и практическая помощь структурам, ответственным за исполнение каждого направления.

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