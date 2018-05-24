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Сильный ветер ожидается в нескольких областях Казахстана

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : соцсети24 мая 2018, 15:26

Сильный ветер ожидается в нескольких областях Казахстана. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

25 мая в Акмолинской области ожидается местами ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, гроза, шквал, возможен град.

В Астане 25 мая временами гроза, днем ожидаются порывы юго-западного, западного ветра 15-20 м/с, возможен град.

Сутки 25 мая в Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, град, ветер 17-22 м/с.

25-26 мая в Кызылординской области местами сохраняется восточный, юго-восточный ветер 15-20 м/с.


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