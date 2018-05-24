В Акмолинской области строится ветровая электростанция мощностью в 50 мегаватт

В следующем году станция мощностью в 50 МВт будет обеспечена инфраструктурными объектами и оснащена 15 ветрогенераторами типа V112-3.3MW.

В с.Булаксай Аршалынского района проходит строительство ветровой электростанции товарищества «ЦАТЭК Green Energy», передает Управление внутренней политики.

Выбор места строительства не случаен - здесь наблюдается высокий ветровой потенциал и рост энергопотребления в регионе.

В следующем году станция мощностью в 50 МВт будет обеспечена инфраструктурными объектами и оснащена 15 ветрогенераторами типа V112-3.3MW. Поставщиком оборудования является компания Vestas - один из крупнейших производителей ветровых турбин в мире. Окончание строительства намечено на 2-й квартал 2019 года.

Конечная реализация данного проекта позволит обеспечить нужды более 10 тысяч семей за счет возобновляемых источников энергии, тем самым уменьшая объемы использования ископаемого топлива.

Проект ветровой станции, реализуемый компанией ЦАТЭК Green Energy, имеет стратегически важное значение для развития возобновляемой энергетики области. Новый ветропарк рядом с Астаной, наряду с существующей станцией в Ерейментау в 45 Мвт, показывает экономическую, технологическую состоятельность и перспективность новой энергии.

Также в период строительных работ будет создано до 300 рабочих мест, для обслуживания объекта – до 20 постоянных вакансий.

Следует отметить, что реализация проекта способствует исполнению международных обязательств по снижению парниковых газов и концепции перехода страны к зеленой экономике, где Президент страны поставил задачу довести долю альтернативной энергии до 30% к 2030 году.

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